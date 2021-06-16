برئاسة العراق.. مؤتمر عربي لرؤساء الاعلام الامني يناقش هذه الملفات

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، انطلاق اعمال المؤتمر العربي الرابع عشر لرؤساء اجهزة الاعلام الامني، برئاسة جمهورية العراق.

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "المؤتمر تستمر اعماله لمدة يومين (السادس عشر والسابع عشر من شهر حزيران الجاري) عبر المنصة الالكترونية، حيث شارك فيه رؤساء اجهزة الاعلام الامني بحضور الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومانن، كما تضمن جدول اعمال المؤتمر مجموعة من الفقرات، من بينها نتائج تطبيق توصيات المؤتمر العربي، وتجارب متميزة في استخدام الاعلام لمكافحة الارهاب ودور الاعلام في نشر الارهاب والفكر المتطرف، والرؤية المتكاملة حول دور الاعلام في مكافحة الارهاب، فضلا عن برامج اعداد وتأهيل المتحدث الرسمي، وعددا من الملفات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك".

والقى مدير دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن، كلمة خلال المؤتمر، نقل فيها، وفق البيان، "تحيات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير الداخلية عثمان الغانمي".

واكد اللواء معن، أن "تجربة الاعلام الامني في العراق تعد واحدة من اهم وانجح التجارب في محيطنا العربي والاقليمي من خلال الخبرة الطويلة في مجال العمل الميداني، نظرا للتداعيات والحروب التي شهدها بلدنا خلال المرحلة الماضية وتكللت بالانتصار الكبير لقواتنا الامنية العراقية على الارهاب، مشدداً على ان محور التعاون بين الاعلام الامني والمؤسسات العربية والدولية في العراق ، كان عاملا مهما في نجاح عمل الاعلام الامني من خلال عقد ورش العمل وعقد الندوات والمؤتمرات لمعالجة الجرائم المستحدثة على المجتمع العراقي وصولا لتحقيق الامن المستدام في البلاد".

وقد شهد المؤتمر، بحسب البيان، "عددا من الكلمات والمقترحات من المشاركين التي تخص العمل الاعلامي الامني وسبل نجاحه والخطوات الواجبة في العمل المشترك لمكافحة الارهاب والجريمة بمختلف صورها".