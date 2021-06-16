الاعرجي والنجار يبحثان تسهيل إجراءات المستثمرين لمواصلة التنمية والاعمار

بحث مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، مع رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار، تسهيل إجراءات المستثمرين لمواصلة التنمية والاعمار في العراق.

وقال مكتب الاعرجي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "التقى رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار، سها النجار، لبحث تسهيل إجراءات المستثمرين من أجل مواصلة عملية التنمية والإعمار في البلاد، مؤكدا على أهمية تقديم الدعم اللازم للهيئة، للقيام بمهامها والدخول في مرحلة استثمار حقيقي للارتقاء بالواقع العمراني والخدمي".

وأشار الأعرجي، الى أن "نجاح عملية الاستثمار في العراق من شأنه الاسهام في تعزيز الأمن وتوفير فرص عمل للأيدي العاملة العراقية وتحسين مستوى دخل الفرد العراقي"، مؤكدا أن " الإعمار يعزز الأمن".

من جانبها، أكدت النجار، أن "دعم الحكومة للاستثمار يسرّع من وتيرة الإعمار والتنمية في البلاد ويفتح الباب أمام مشروعات جديدة تخدم المواطن والدولة".