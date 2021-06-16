الكاظمي يدعو العشائر لإسناد الدولة في حفظ وحدة العراق

وقال الكاظمي خلال لقائه عددا من شيوخ عشائر سامراء، بحسب بيان نشره مكتبه وورد لـ السومرية نيوز، "أشيد بعشائرنا في سامراء ودورها في تعزيز الأمن وتعاونها مع القوات الامنية في الوقوف سداً منيعاً ضد الارهاب"، داعياً العشائر، إلى "إسناد الدولة في الحفاظ على وحدة العراق وتعزيز السلم الاهلي في المجتمع".وشدد على أهمية "تجاوز الخلافات ووضع مصلحة المواطن وحقه في دولة تحميه، هدفاً للجميع"، مبيناً أن "الحكومة تبذل أقصى الجهود من اجل تقديم الخدمات للمواطنين، واليوم افتتحنا محطة كهرباء سامراء كجزء من التزاماتنا تجاه المواطن، وستشهد المرحلة المقبلة عملاً أكبر لصالح المواطنين".وأشار الكاظمي إلى أن "الحكومة تواجه اليوم تحديات كبيرة، لكن لديها إصرار وعزم على مواجهتها وتجاوزها من خلال تعاون وتكاتف الجميع"، مردفاً "علينا أن نمضي نحو اعمار البلد ونصحح الكثير من الاخطاء السابقة التي دفع ثمنها المواطن، وقد حرصت الحكومة كجزء من برنامجها الاصلاحي على تنشيط جميع القطاعات لاسيما القطاع الزراعي وتقديم كل التسهيلات للفلاحين".