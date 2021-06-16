لجنة نيابية تطالب التربية بتقليص المناهج الامتحانية للصفوف المنتهية

وقال رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية أرشد الصالحي في رسالة وجهها، لوزير التربية وهيئة الرأي بالوزارة حصلت السومرية نيوزمنها، اننا "في الوقت الذي نثمن فيها قراركم الصائب باعتماد معدلات نصف السنة كدرجة نهائية للمراحل غير المنتهية"، نؤكد على مطلبنا النابع من مناشدات الالاف من طلبتنا الاعزاء في الصفوف المنتهية وعوائلهم الكريمة والتي واجهت ظروف قاسية في تجربة الدراسة الالكترونية غير المنضبطة والاوضاع الانسانية والامنية والخدمية وتحديات جائحة كورونا في ظروف هي الاصعب والاشد التي تواجه عوائلنا وطلبتنا الاعزاء ومؤسساتنا التربوية".واضاف، "لذا ستشكل التفاتتكم ورعايتكم في تقليص المناهج ومراعاة الحالات الانسانية سيكون اثرها كبير في الاستقرار النفسي للأسر العراقية ومنع خسارتنا لجيل شاب يواجه العزله والضغوط النفسية ،وسيكون موقفكم له الاثر الكبير في دعم واسناد شبابنا في عموم العراق.كما دعى الصالحي الى ان يكون الاول من ايلول القادم موعدا لاداء الامتحانات للمراحل المنتهية.