المالية النيابية تدعو الحكومة الى الالتزام بنصوص الموازنة وتحذر المخالفين

وقالت اللجنة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان""قانون الموازنة قد رسم اليات واضحة وغير قابلة للتاويل او المجاملة للتعامل بهذا الموضوع حيث حددت التزامات حكومة الاقليم و الحكومة الاتحادية بهذا الصدد".واضافت اللجنة، ان "الجهات المخالفة للنصوص المذكورة في قانون الموازنة تتحمل المسوولية القانونية عن اي مخالفة بهذا الشان".