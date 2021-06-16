اللامي: مستمرون بتوزيع الاراضي ولا تعديل على معايير الانتماء للنقابة

وقال اللامي للوكالة الرسمية، إن "المؤسسات الصحفية العراقية وبعد خبرتها بالعمل والحريات المتاحة لها، يجب أن توفر بيئة آمنة لعمل الصحفيين تتضمن الالتزام بمعايير مهنية تشابه المعايير الدولية"، مشددا على "ضرورة عدم توجه تلك المؤسسات بشكل احادي لخدمة حزب او جهة او مجموعة لأن ذلك يخل بالالتزام المهني واستقلالية الصحفي".و اضاف اللامي أن "النقابة مستمرة بتوزيع الاراضي للصحفيين في المحافظات، لكن هناك مشكلة في التوزيع ببغداد فقط"، مشيرا الى أن "المكافآت التشجيعية ستكون موجودة".وتابع "نسعى مع وزارة الثقافة والجهات الاخرى لزيادة المبلغ الإجمالي المخصص للمكافآت، لأن الموجود لا يغطي مجموع الصحفيين والادباء والفنانين والشعراء".وعن الانتماء للنقابة، أشار نقيب الصحفيين الى أن "تعديل معايير الانتماء لنقابة الصحفيين سيبقي الباب مفتوحا لكل من هب ودب"، مبينا إن "المعايير والشروط الحالية تتضمن الاختبار وشرط الشهادة والتواجد في ملاك المؤسسات الإعلامية وهي معايير دولية، ونحن نمنح بعض تسهيلات القبول والانتماء للعاملين في المؤسسات الاعلامية الرصينة".