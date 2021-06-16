المرور تكشف عن اتفاق يخص لوحات السيارات بين المركز والإقليم

وقال مدير المرور العامة اللواء طارق اسماعيل في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "اقليم كردستان بدأ العمل الان مع ذات الشركة التي نعمل معها منذ 10 سنوات"، مبينا أن "هناك رؤى واتفاقا مبدئيا بتوحيد لوحات السيارات بين المركز والاقليم، مع اختلاف بسيط جدا للوحة العجلات في كردستان".وأضاف، أن "دوائر مرور اقليم كردستان تعمل الان بنفس عملنا القديم الذي يتضمن البصمة مع توقيع ضابط التسجيل"، لافتا إلى أن "هذه الدوائر بدأت العمل الان بنفس سياق عمل دوائرنا الحالي، حيث إن ذلك سيسبب حصول زخم للمراجعين فيها".