الرافدين يصدر تعليمات "ميسرة" بخصوص قروض السيارات

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "التعليمات الخاصة بقروض السيارات بالنسبة للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصراً ومن حاملي الماستر كارد، تنص على ان يكون راتب الموظف هو الضمانة الوحيدة والتأمين ضد التلكؤ بالتسديد على ان يقدم الموظف ايضا كتاب استمرارية بالخدمة الوظيفية".واضاف، "بالنسبة للمواطنين والمتقاعدين والموظفين غير الموطنة رواتبهم على المصرف، فعليهم تقديم كفيل موظف مستمر بالخدمة على الملاك الدائم وان يغطي 50 بالمئة من راتبه قيمة القسط مع الفائدة".