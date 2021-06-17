التربية النيابية تكشف مصير الراسبين والمكملين في نصف السنة

وقال عضو اللجنة النيابية عباس الزاملي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته السومرية نيوز، انه "تم الاتفاق على حسم العام الدراسي لتلاميذ المرحلة الابتدائية غير المنتهية باعتماد درجات نصف السنة كدرجة نهائية للعبور للمرحلة اللاحقة، وعدم اجراء امتحانات للمراحل غير المنتهية الثانوية والمتوسطة والاعدادية".وبين الزاملي ان "الامتحانات ستقتصر على المكملين والراسبين في امتحانات نصف السنة والكورس الاول للمراحل غير المنتهية بعد قرار الوزارة باعتماد درجات نصف السنة درجة نهائية، وهناك مناقشة لإجراء الامتحانات الحضورية لهذه الفئة مستقبلا لمنحهم فرصة جديدة للنجاح مع التأكيد على الاجراءات الوقائية عند اجرائها".ويرى الزاملي ان "تلك الخطوة تأتي انسجاما مع الوضع الحالي الذي يمر به البلد في ظل جائحة كورونا التي اثرت سلبا في واقع العملية التربوية في البلاد وجميع الدول".وطالب "بالدخول الشامل للمرحلتين المنتهيتين الثالث المتوسط والسادس الاعدادي، مراعاة لوضع الطلبة في عدم اكمال المنهاج الدراسي ولشمول اكبر عدد من الطلبة في الامتحانات الوزارية خاصة ان العام الدراسي في تفاوت في الدوام والحضور بالمدارس".يذكر ان تلاميذ السادس الابتدائي سينهون امتحاناتهم في الـ 21 من الشهر الجاري، ليباشر بعدها طلبة الثالث المتوسط في الرابع من تموز المقبل امتحاناتهم التي تنتهي في الـ 15 من الشهر نفسه، بينما يبدأ طلبة السادس الاعدادي امتحاناتهم الوزارية في الـ 28 من تموز المقبل وتستمر لغاية الـ 18 من اب المقبل.