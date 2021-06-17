الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع داخل مخزن عملاق في البصرة

اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، اخماد حريق اندلع داخل مخزن في قضاء شط العرب جنوب شرق محافظة البصرة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني سيطرت على حريقا اندلع داخل مخزن عملاق يحتوي على اجهزة منزلية متنوعة في قضاء شط العرب جنوب شرق محافظة البصرة ".

واضافت، ان "فرق الدفاع المدني طوقت النيران وابعدت خطر انتشارها الى المخازن التجارية المجاورة لتنفذ بعدها عمليات الاقتحام المباشر وسط المخزن المحترق بهدف السيطرة التامة واخماد الحريق بعد ان بذلت جهود كبيرة لاحتواء النيران والإخماد التام دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية في المخزن" .

واشارت المديرية الى أنها "على أثر ذلك طلبت فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر داخل المخزن".