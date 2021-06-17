النزاهة تضبط موظفين في بلدية العمارة لتسريبهم بيانات مقابل مبالغ ماليَّةٍ

وجاء في بيان صادر عن دائرة التحقيقات في الهيئة ورد لـ السومرية نيوز، أن "فريق عمل من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ميسان تمكن من ضبط موظّفين يعملان في مديريّة بلديّة العمارة وبحوزتهما (فلاش) يـحتوي على بيانات قـطع الأراضي التـابعة للبلـديّة، استنادا إلى أحكام المادّة (307) من قانون العقوبات".وأضاف البيان، أن "التحقيقات الأوليّة التي أجراها الفريق قادت إلى أن المتّهمين يقومان بتزويد الدّلّالين والمعقّبين وأشخاص آخرين ببيانات قطع الأراضي التابعة لبلديّة العمارة بشكل مخالف للقانون مقابل مبالغ ماليّة"، لافتة إلى أن "الْمتّهميْن غير مخوّليْن بالاحتفاظ بالبيانات ولا إطلاع الآخرين عليها".واشار الى إنّ "الفريق، وفي عمليّة ثانية وبناء على المعلومات التي توصّل إليها عبر التحقيق مع الْمتّهميْن في العمليّة الأولى، تمكّن من ضبط مسؤول (وحدة حاسبة المادة (۲۰) سابقا) في بلديّة العمارة؛ لإقدامه على تسليم أحد الْمتّهميْن في العمليّة الأولى (ذاكرة فلاش) تحوي على بيانات قطع الأراضي التابعة للبلديّة بشكل مخالف للقانون؛ بغية بيعها وتسريب بیانات قطع الأراضي التابعة للبلديّة إلى دلّالين ومعقّبين وأشْخاص آخرين".ولفت البيان الى انه "تمّ تنظيم محضري ضبط أصوليّين بالعمليّتين، وعرضهما رفقة المتّهمين الثلاثة والمضبوطات على قاضي التحقيق المختصّ؛ الذي قرّر توقيفهم على ذمّة التحقيق".وكانت الهيئة قد أعلنت في الثامن من آذار الماضي عن ضبطها المدير السابق لبلديّة العمارة، ومسؤول شعبة الحاسبة فيها؛ استنادا إلى أحكام المادّة (٣٤٠) من قانون العقوبات.