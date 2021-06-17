مكتب السيستاني يؤكد عدم دعم المرجع لأي مرشح في الانتخابات الإيرانية

أكد مكتب المرجع الديني الاعلى علي السيستاني في مدينة قم، عدم دعمه أي مرشح في الانتخابات الإيرانية المقرر إجراؤها غدا الجمعة.

وقال مكتب السيستاني في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المرجع الأعلى لا يدعم أي مرشح في الانتخابات الإيرانية القادمة".

وشدد البيان على أن "ما تداوله نشطاء في منصات التواصل الاجتماعي عن دعم مرشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية، مزاعم وأكاذيب لا صحة لها".

جدير بالذكر أن الانتخابات الإيرانية ستجرى بداية من غد الجمعة، حيث من المفترض أن يصوت 59 مليونا من الإيرانيين فيها، وسط توقعات بألا تزيد النسبة عن 40% حسب تقارير إعلامية.