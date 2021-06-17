أمانة مجلس الوزراء تصدر توجيهاً يخص المفصولين السياسيين

وقالت الامانة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها " وجّهت الوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة والمحافظات كافة ببيان حاجتها من الملاكات الوظيفية والاختصاصات؛ لغرض تهيئتها من خلال لجنة الأمر الديواني رقم 25 لسنة 2020 المؤلفة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمَعنية بتوزيع المفصولين السياسيين غير المُعيّنين."واضافت ان "التوجيه جاء استنادا إلى "المادة 6/ اولا"، من قانون رقم 16 لسنة 2013 قانون التعديل لقانون المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005 المعدل الذي ينص على ما يأتي: "تلتزم وزارة المالية باستحداث درجات وظيفية للمشمولين بهذا القانون من الموظفين على الملاك الدائم أو المتعاقدين أو العاملين بأجور يومية وغير الموظفين".