الدفاع المدني تخمد حريق صهريج داخل معسكر للحشد الشعبي

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان " فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل صهريج محمل بـ 36 الف لتر من وقود البنزين أثناء عمليات التفريغ للمنتوج النفطي في محطة وقود تابعة الى معسكر للحشد الشعبي في قضاء الصويرة شمال محافظة واسط ."واضاف ان "فرق الدفاع المدني طوقت النيران من الجهات الأربعة منذ الدقائق الأولى وانقذت الصهريج والمنتوج النفطي وابعدت خطر النيران عن خزانات المحطة وانهت الحادث دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية" .واشار المصدر الى ان "سبب الحادث كان نتيجة سقوط سلك كهربائي وحدوث تماس كهربائي مما اشعل الحريق بادئ الامر" .