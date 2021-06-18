في قبضة الامن.. مبتز ساوم فتاة بنشر صورها مقابل مبالغ مالية

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان المتهم هدد الفتاة بنشر صورها، ومقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) إذا لم تدفع له مبلغ من المال".وبينت انه "وبعد استدراج المتهم ونصب كمين له في منطقة الصالحية، وبدلالة المشتكية تم القبض على المتهم وضبط بحوزته أربعة أجهزة موبايل يوجد فيها مقاطع فيديو، وتصوير لنساء كثيرات، ومراسلات لابتزاز فتيات كثيرات".واضافت ان "المتهم اعترف صراحة بحادث الابتزاز الخاص بالمشتكية، دونت أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا، وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٣٠ من قانون العقوبات، وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل".