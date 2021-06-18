إنقاذ عامل وانتشال جثة آخر من فتحة للتصريف الصحي بكربلاء (صور)

وقالت المديرية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "فرقها تمكنت من التدخل والنزول الى فتحة رئيسية للتصريف الصحي بعمق كبير في مركز محافظة كربلاء المقدسة، لتنقذ عامل كان مصاب بحالة إغماء شديد وتؤمن اخراج المصاب من عمق فتحة التصريف الصحي مع إجراء الانعاش الرئوي قبل نقله بواسطة عجلة الإسعافات الفوري الى المستشفى القريب لتلقي العلاج اللازم فيها".وأشارت إلى أنها "عثرت على جثة عامل آخر فارق الحياة، ليتم انتشال واخراج الجثة وتسليمها الى دائرة الطب العدلي وفق الاجراءات القانونية المتبعة من قبل فرق الدفاع المدني".وبينت، أن "سبب الحادث كان نتيجة استنشاق غاز الميثان الثقيل الخانق الذي يتولد من تحلل المواد العضوية في فتحات الصرف الصحي"، مشددة على "ضرورة استخدم اقنعة الوقاية من الغازات مع استخدام خراطيم التهوية قبل النزول الى فتحات التصريف الصحي من قبل العاملين لتجنب حالات فقدان الوعي نتيجة قلة الاوكسجين".