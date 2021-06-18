الصدر: السماء ستشكف عن بلاء أشد من كورونا بسبب الاثام

قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، إن "البشر إجمالاً لم يتعظوا من جائحة كورونا"، فيما لفت إلى أن السماء ستكشف عن بلاء أشد من الجائحة الحالية بسبب "الاثام".



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