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التعليم العالي تحدد آلية دوام الجامعات للعام المقبل

محليات

2021-06-19 | 02:23
التعليم العالي تحدد آلية دوام الجامعات للعام المقبل
7,089 مشاهدة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنجاز 650 منحة للعراقيين في جامعات العالم، بينما أكدت أن العام الدراسي المقبل سيعتمد آليات الدوام الحضوري.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب ترأس اجتماع هيئة الرأي الثالث بحضور الملاك المتقدم للوزارة ورؤساء الجامعات".

وأكد الوزير أن "وزارة التعليم العالي ترتكز الى رؤية في التعامل مع المتغيرات وتتحرك بمرونة إجرائية لاستيعاب الاقبال المتزايد على الجامعات المرتبط بمؤشرات النمو السكاني المتصاعد"، مشيرا الى أن "وزارة التعليم وفرت خلال العام الدراسي 2021/2020 من خلال مذكرات وصيغ التعاون الدولي والثقافي 650 منحة دراسية مدفوعة التكاليف في مختلف جامعات العالم وقد تم اشغالها جميعا من الطلبة أصحاب المعدلات العالية".

وتابع الوزير أن "برنامج العام الدراسي المقبل 2022/2021 سيغطي مساحة الحاجة الفعلية من الخدمات الأكاديمية والتدريسية وسيراعي أهمية التقنيات الرقمية وسيعتمد آليات التعليم الحضوري أداء وامتحانا، حاثا في الوقت نفسه على تعزيز صحة المجتمع وحمايته من الأوبئة من خلال التطعيم واللقاح المطلوب".

وأضاف البيان، أن "المجتمعين ناقشوا الفقرات المدرجة على جدول الأعمال وصوت أعضاء هيئة الرأي على عدد من القرارات التي منها: استمرار العمل بالمبالغ نفسها المعتمدة للأجور الدراسية في قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي للعام الدراسي القادم، وتخفيض ما نسبته 10 % من الأجور الدراسية للطلبة الاخوة عن قناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي لكل طالب سواء أكانت دراستهم في الجامعات الحكومية أم الجامعات والكليات الأهلية اعتبارا من العام الدراسي 2022/2021، وتخويل مجالس الجامعات صلاحيات اتخاذ القرار بشأن الطلبة الذين تغيبوا عن المشاركة في أداء الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول أو الكورس الأول أو نصف السنة جراء الظرف القاهر للوباء والسماح لهم بالمشاركة بامتحانات الدور الثاني للمواد الدراسية التي لم يؤدوها وذلك بموجب المادة (10) من التعليمات الامتحانية".

واوصى الاجتماع بحسب البيان، بزيادة نسبة قبول خريجي الفرع المهني الى 20 % في الدراسة الأولية المسائية والتنسيق مع وزارة التخطيط بهذا الشأن، كما تضمن التصويت بالإيجاب على جعل المدة الأصغرية لدراسة الدكتوراه من دون كورسات للتدريسيين من حملة شهادة الماجستير الذين يحملون لقب الأستاذية ثلاثين شهرا على وفق تعليمات الدراسات العليا، فضلا عن إقرار السياسة الوطنية للوصول المفتوح (OA) للجامعات العراقية.

ولفت البيان إلى أن "أعضاء هيئة الرأي اختتموا اجتماعهم باستعراض معايير واشتراطات فتح الكليات والأقسام الأهلية ضمن التخصصات الطبية والصحية الساندة ومناقشة مشروع استقلالية إدارة القبول للدراسات العليا في الجامعات العراقية وعرض مشاريع الجامعات ضمن برنامج تنمية الأقاليم.
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