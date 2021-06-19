الثاني خلال شهر.. اخماد حريق اندلع داخل مؤسسة دينية في النجف

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرقها سيطرت من الوهلة الأولى على حريق اندلع داخل مؤسسة العين الخيرية قيد الانشاء في منطقة حي العدالة بمحافظة النجف".واكدت المديرية، أن "فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت النيران ومنعت امتداد السنتها الى اروقة المؤسسة وانهت الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية ".يذكر أن هذا الحادث الثاني تخمده فرق الدفاع المدني في تلك المؤسسة خلال شهر حزيران حيث اندلع حادث حريق في وقت سابق داخل تلك المؤسسة بسبب اعمال لحيم تم اخماده أيضًا من قبل فرق الدفاع المدني.