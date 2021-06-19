توضيح جديد من لجنة الأزمة النيابية بشأن حظر التجوال

أكدت لجنة الأزمة النيابية، اليوم السبت، أن رفع حظر التجوال الجزئي مرهون بأمرين.

وقال مقرر اللجنة جواد الموسوي في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، إن "اللجنة توقعت قبل شهر انخفاضاً بأعداد الإصابات ،إلا أن الأعداد وفق الخط البياني للإصابات الموجبة غير المتحسسة هي أكثر"، لافتاً الى أن "اللجنة لا تعتمد على الأعداد المعلنة، وإنما تعتمد على (البوزتيف)، وهي كم الحالات الموجبة من شريحة الفحوصات".

وأشار الى أنه "في المرحلة المقبلة لا نستطيع فيها رفع الحظر الجزئي، لأننا لم نر تحسناً أو انخفاضاً كبيراً في الإصابات"، مؤكداً أن "رفع الحظر الجزئي مرهون بأمرين ،هما انخفاض كبير في الخط البياني للاصابات ،وزيادة نسبة الملقحين".

ولفت الموسوي الى أن "الحظر الجزئي مع الأسف لم يطبق 100% وأن حركة التجوال في بغداد مساء فيها الكثير من الناس والسيارات".

وأوضح أن "الخط البياني يشهد انخفاضاً بسيطاً جداً يكاد لا يُحس ،وقبل أسبوع كان 10,8، ولكن هذا الأسبوع 10,5، وهذا يعني نزوله 3 فقط ،وهو لا يكاد يُحسب".

وبين مقرر خلية الأزمة أن "بقاء الخط البياني على مستوى واحد دون النزول ليس إيجابياً ،وإنما هو سلبي ،ومن المتوقع أن يكون هناك صعود في الإصابات أو زيادة".

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة قد اكدت، في وقت سابق، استمرار العمل بالحظر الجزئي.



وقالت خلية الاعلام الامني في بيان إن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية تؤكد استمرار العمل بالحظر الجزئي والذي يبدأ من التاسعة مساء وحتى الخامسة صباحا".