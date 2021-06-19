ضبط مواد لفحص كورونا مخالفة للضوابط بحوزة صينيين في مطار البصرة

وذكرت الهيأة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "منفذ مطار البصرة الدولي تمكن من ضبط أدوية بشرية متنوعة ومواد لفحص الإصابة بفيروس كورونا إضافة الى ادوات احتياطية للأجهزة الدقيقة بحوزة مسافرين يحملان الجنسية الصينية لم يصرح بها وهما قادمان من الدوحة على متن الخطوط الجوية القطرية".واشارت الى "إحالة المضبوطات الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها".