Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
الشباب والرياضة تكشف حقيقة صدور قرار بعودة الجماهير للملاعب
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

التخطيط: معدل التضخم الشهري سجل ارتفاعا طفيفا في ايار الماضي

محليات

2021-06-20 | 01:55
التخطيط: معدل التضخم الشهري سجل ارتفاعا طفيفا في ايار الماضي
584 مشاهدة

كشفت وزارة التخطيط، اليوم الاحد، عن وجود انخفاض طفيف في اسعار قسم الاغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة (0.3%) خلال الشهر الماضي، فيما اكدت الوزارة ان معدل التضخم الشهري سجل ارتفاعا طفيفا ايضا في شهر ايار المنصرم وبنسبة بلغت (0.04%).

وعزا المتحدث بإسم وزارة التخطيط، عبدالزهرة الهنداوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز "انخفاص اسعار المواد الغذائية الى انخفاض اسعار اللبن والجبن والبيض بنسبة (1.9%) والخضراوات بنسبة (1.8%)".

واضاف أن" الجهاز المركزي للاحصاء استمر برصد الاسعار لمختلف الاقسام في عموم العراق، وان الجهاز اصدر تقريره النوعي السادس للرقم القياسي الخاص باسعار المستهلك لشهر ايار الماضي، بعد تغيير سعر صرف الدينار في شهر تشرين الثاني من العام الماضي، مشيرا الى ان اسعار قسم التبغ سجلت ارتفاعا خلال الشهر المذكور بنسبة (1.9%)، مقارنة مع شهر نيسان، فيما سجلت اسعار الملابس والاحذية ارتفاعا طفيفا بنسبة (0.2%)، اما قسم السكن فقد شهدت اسعاره انخفاضا خلال الشهر الماضي بلغ (0.2%)، بسبب انخفاض اسعار الايجارات بنسبة (0.6%)، وفي المقابل سجلت اسعار قسم التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعا بنسبة (0.2%)، كما سجلت اسعار قسم الصحة هي الاخرى ارتفاعا بنسبة (0.1%)".



من جهتها حافظت اسعار قسمي التعليم والنقل على نفس مستوياتهما المسجلة في شهر نيسان الماضي، وسجلت اسعار قسم المطاعم ارتفاعا بنسبة (0.1%)، وارتفعت اسعار السلع والخدمات المتنوعة بنسبة (1.5%)، فيما ارتفعت اسعار قسم الاتصال بنسبة (0.3%)، وشهدت اسعار قسم الترفيه ارتفاعا بنسبة (1.5%)".


ولفت الهنداوي، الى ان مؤشر التضخم سجل ارتفاعا تراكميا منذ شهر كانون الاول من العام الماضي 2020، وحتى شهر ايار من العام الحالي، بلغ (5.6%).


ومن الجدير بالذكر ان مؤشر التضخم لشهر كانون الاول وبحسب ما رصدته وزارة التخطيط بعد تغيير سعر صرف الدولار سجل ارتفاعا بنسبة (3.3%), وفي شهر كانون الثاني من نفس السنة ارتفع معدل التضخم بنسبة (0.8)، وارتفع في شهر شباط بنسبة(0.7%)، وفي شهر اذار بلغت نسبة ارتفاع مؤشر التضخم (0.6%),وتراجع مؤشر الارتفاع في شهر نيسان الى (0.1%)".

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
05:07 | 2021-06-20 05:07
04:57 | 2021-06-20 04:57
04:51 | 2021-06-20 04:51
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
وفاة فنان مصري مشهور
23.06%
07:32 | 2021-06-19
وفاة فنان مصري مشهور
07:32 | 2021-06-19
استقرار اسعار الدولار في الاسواق المحلية العراقية
16.06%
03:05 | 2021-06-19
استقرار اسعار الدولار في الاسواق المحلية العراقية
03:05 | 2021-06-19
وفاة شاعرة عراقية مشهورة
15.61%
06:01 | 2021-06-18
وفاة شاعرة عراقية مشهورة
06:01 | 2021-06-18
بيان جديد من مصرف الرافدين بشأن قروض البناء
15.48%
03:47 | 2021-06-19
بيان جديد من مصرف الرافدين بشأن قروض البناء
03:47 | 2021-06-19
تحول الزفاف الى عزاء.. وفاة شاب وهو يرقص في عرس شقيقه
15.19%
05:24 | 2021-06-19
تحول الزفاف الى عزاء.. وفاة شاب وهو يرقص في عرس شقيقه
05:24 | 2021-06-19
&quot;فيفي عبده&quot; ترقص وتتعرض لانتقادات واسعة نتيجة ملابسها الفاضحة (فيديو)
14.59%
04:55 | 2021-06-19
"فيفي عبده" ترقص وتتعرض لانتقادات واسعة نتيجة ملابسها الفاضحة (فيديو)
04:55 | 2021-06-19
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.