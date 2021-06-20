مصرف الرشيد يوضح بشأن السلف عبر بطاقات "نخيل"

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فريق العمل الذي شكل بأمر المدير العام باسم عبد علي يوسف، انجز بطاقات (نخيل) الخاصة بقيادة القوة الجوية والبحرية والالوية والافواج التابعة لها وكذلك قيادة عمليات البصرة وقاعدة طيران الجيش الخامسة ومديرية استخبارات وامن محافظة البصرة".وأضاف، أن "الفريق مستمر بجولاته لاصدار البطاقات لكافة الدوائر والقطعات العسكرية من دون اي مراجعة للمصرف"، مؤكداً أنه "بإمكان من أنجزت بطاقاتهم التقديم على السلف الكترونيا ومن اماكن تواجدهم".