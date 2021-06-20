انطلاق الامتحان التنافسي في الجامعات للقبول بالدراسات العليا

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فعاليات الامتحان التنافسي في الجامعات العراقية للقبول في الدراسات العليا للعام الدراسي 2022/2021 انطلقت بإشراف وزاري مباشر وقد توزع المتنافسون على ألف وخمسة وثلاثين تخصصا في الدراسات المفتوحة ضمن برامج الدبلوم والماجستير والدكتوراه".واشارت الوزارة الى أن "توقيتات الامتحان المؤشرة ابتداء من اليوم الموافق العشرين من حزيران ولغاية الثاني والعشرين منه سيعقبها إعلان القبول الأولي في المواقع الإلكترونية للجامعات والكليات في الرابع والعشرين من هذا الشهر فضلا عن مدة تقديم الاعتراضات ثم إعلان القبول النهائي وإصدار الأوامر الجامعية بالمقبولين حتى يتسنى لهم المباشرة بالدراسة في التاسع عشر من أيلول المقبل حسب التقويم الجامعي المعتمد".