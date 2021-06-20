مالية البرلمان تبحث مع الاسكان والاعمار إجراءات إنجاز مشروع ماء سامراء

وقال مكتب السامرائي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "التقى، وزيرة الإسكان والإعمار والبلديات العامة نازنين محمد، حيث بحث معها الإجراءات اللازمة لإنجاز مشروع ماء سامراء الذي من المفترض تنفيذه على القرض الياباني".وأكد السامرائي، خلال اللقاء، "أهمية المشروع لمدينة سامراء وضواحيها، حيث تعاني المدينة من أزمة مستمرة في المياه الصالحة للشرب بسبب تزايد أعداد السكان وضعف قدرة المشاريع القديمة على توفيرها مما يتطلب إنجاز هذا المشروع في أسرع وقت ممكن".من جانبها، أكدت الوزيرة، أن "الوزارة لن تألو جهداً في العمل من أجل تنفيذ هذا المشروع وتسهيل إجراءاته، خصوصاً بعد ما تم تحقيقه بإحالة المشروع على القرض الياباني مما سيوفر الأموال اللازمة لإكماله".