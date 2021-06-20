قبل تسويقها للتجارة.. ضبط كميات كبيرة من "الحنطة السامة" جنوبي العراق

وقال الجهاز في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود حنطة مهربة من احدى المحافظات الى محافظة الديوانية؛ شرعت مفارز الامن الوطني بتكثيف جهدها الميداني وتمكنت بعد مقاطعة المعلومات من ضبط ثلاثة عجلات شحن تحمل ما يقارب (150) طناً من مادة الحنطة في احدى مرائب المحافظة؛ وقد جرى اعتقال سائقيها وتدوين اقوالهم اصوليا واحالتهم مع المضبوطات الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم".وأشار الجهاز إلى أنه "رصد كدس للحنطة يقدر بنحو (250) طناً واربعة عجلات شحن تتهيأ لحملها؛ وعلى الفور استحصلت المفارز الموافقات القضائية لضبطه واعتقال سائقي العجلات؛ واخذ عينات منها لغرض الفحص المختبري واتضح من انها مصبوغة ومعفرة وسامة وغير صالحة للاستهلاك البشري والحيواني".وبين، أنه "جرى تدوين اقوال المتهمين واعترفوا صراحة بشروع مالكها بتسويقها لصالح وزارة التجارة؛ اذا تمت احالتهم الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم".