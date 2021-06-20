المرور العامة تعلن عن خطط بشأن الطرق الخارجية والدراجات النارية

وقال مدير علاقات واعلام المديرية العميد حيدر كريم للوكالة الرسمية: إن "هناك تنسيقا عاليا وعملاً مشتركاً بين مديرية المرور العامة والجهات المختصة لنشر الكاميرات والرادارات في حال اكتمال الأتمتة الالكترونية".وأضاف، أن "المديرية مستمرة بحملاتها في محاسبة اصحاب الدرجات النارية حسب الضوابط"، مبينا أن "المحاسبة تتم على الأوراق الثبوتية وتجاوز إشارات المرور".وفي وقت سابق وجهت مديرية المرور العامة بوضع إرشادات مرورية وضوئية في الطريق الدولي.