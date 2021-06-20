الكشف عن مساع لإعادة 200 ألف درجة وظيفية حذفت من الموازنة

كشفت اللجنة المالية البرلمانية، الاحد، عن مساع لإعادة 200 ألف درجة وظيفية حذفت من قانون الموازنة العامة لعام 2021.

وقال عضو اللجنة المالية ناجي السعيدي في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، إن "الحكومة تسعى لإعادة 200 ألف درجة وظيفية تتعلق بالحذف والاستحداث حذفها مجلس النواب من قانون الموازنة العامة لعام 2021".

وأضاف، أن "جميع درجات الحذف والاستحداث تم حذفها في الموازنة العامة"، مبينا أن "الحكومة قدمت طعناً لدى المحكمة الاتحادية إضافة إلى مواد أخرى من بينها إعادة درجات الحذف والاستحداث".

وأشار إلى أن "تحديد بقاء هذه الدرجات التي تتجاوز 200 ألف من عدمه قرار عائد الى المحكمة الاتحادية للبت به، بناء على طعن الحكومة في قرار مجلس النواب في موازنة 2021".