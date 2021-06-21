حقوق الانسان تطرح مقترحا لمواجهة ازمات الفقر

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، إن "الحل الامثل لمعالجة نسب الفقر والبطالة اضافة الى حالات التسول وعمالة الاطفال في البلاد، هو انشاء صندوق الاجيال"، مشيرا الى ان "الصندوق سيقدم الحلول العاجلة والكافية لـهذه المشكلات، لاسيما بعد ارتفاع نسبها بشكل ملحوظ خلال المدة الماضية".واكد ان "الدولة لديها التزام قانوني بكفالة الافراد وتأمين حقوق الاجيال المقبلة"، لافتا الى ان "ارتفاع اسعار النفط ومدخولات الدولة من الاموال لابد من أن يخصص بشكل مباشر لكل مواطن من خلال انشاء حساب مصرفي في صندوق الاجيال كما هو معمول به في كل دول العالم ليكون الحل الامثل لمواجهة ازمات الفقر في البلاد".وفي سياق متصل، اوضح رئيس المفوضية عقيل الموسوي للصحيفة الرسمية أن "المفوضية عقدت اجتماعا مع منظمة (الهارتلاند) الدولية المختصة بمجال حقوق الانسان في البلاد، لتفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين".واضاف ان "المذكرة تضمنت مراقبة اوضاع السجون والاصلاحيات في البلاد وجرائم الاتجار بالبشر وبرامج الدمج المجتمعي للمتضررين والنازحين والناجين من جرائم ارهابيي داعش، لاسيما النساء والاطفال، وكذلك تفعيل دور منظمات المجتمع المدني عبر اقامة شراكة محلية وانجاز برامج تدريبية تخصصية ميدانية".