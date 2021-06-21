التربية النيابية تقدم مقترحات لحسم الدرجات الحرجة والدخول الشامل

وقال عضو اللجنة صفاء الغانمي في حديث للصحيفة الرسمية تابعته السومرية نيوز، ان "اللجنة نسقت مع وزارة التربية لمناقشة مقترح معالجة الدرجات الحرجة لطلبة المراحل غير المنتهية المستفيدين من قرار وزارة التربية في النتائج النهائية، وذلك لفسح المجال امام اكبر عدد من الطلبة في تحقيق النجاح للعام الدراسي الحالي 2020 ـ 2021".واوضح ان "المقترح ستجري مناقشته مع وزير التربية علي حميد الدليمي والمختصين بالشأن التربوي، ليتم اتخاذ القرار من خلال هيئة الرأي بعد دراسته".واكد الغانمي ان "اللجنة ستناقش ايضا مع وزارة التربية مقترح الدخول الشامل للمراحل المنتهية الثالث المتوسط والسادس الاعدادي بغية مشاركة اكبر عدد من الطلبة في الامتحانات الوزارية النهائية".من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية حيدر فاروق، ان "اللجان الامتحانية في المدارس والمديريات تعمل على اعداد احصائية بعدد الطلبة الناجحين والراسبين والمكملين بعد قرار الوزارة الخاص باعتماد درجات الكورس الاول ونصف السنة كدرجة نهائية للتأهيل للمرحلة الدراسية اللاحقة".واشار الى ان "الوزارة تعمل ايضا على معرفة عدد المستفيدين من القرار الخاص بمنح 10 درجات للطلبة في الكورس الاول".واكد ان "الوزارة تعمل على اكمال المنهاج الدراسي الخاص بالفصل الدراسي الثاني من اجل تهيئة النتائج النهائية وتسلم الكتب من الطلبة بعد الاول من تموز المقبل، على غرار الطريقة المعتمدة للاعوام الدراسية السابقة".ومن المقرر ان تنطلق امتحانات الثالث المتوسط يوم الأحد 4/ 7/ 2021، وامتحانات السادس الإعدادي بفروعه كافة، يوم الثلاثاء 27/ 7/ 2021.