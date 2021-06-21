Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
أمن
محليات
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
للنساء فقط
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
الإعلام الأمني تعلن اعتقال أبرز "العناصر الارهابية" في الفلوجة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

النزاهة تتقصى عن شبهات تواطؤ وفساد باستيراد الاسمدة وتوقيع عقود خارج العراق

محليات

2021-06-21 | 03:37
النزاهة تتقصى عن شبهات تواطؤ وفساد باستيراد الاسمدة وتوقيع عقود خارج العراق
964 مشاهدة

أوصتْ هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، بضرورة قيام وزارة الزراعة – قسم العقود بمراعاة التوقيتات المناسبة عند إبرام عقود الأسمدة بما يضمنُ توفيرها للمُزارعين مع بدء الموسم الزراعيِّ المُقرَّر؛ ليتسنَّى لوزارة الصناعة والمعادن إعداد خطة التجهيز في ضوء مُتطلَّبات الأولى.

إعادة النظر بالخطة الزراعية

فريق عمل دائرة الوقاية في الهيئة، الذي قام بزياراتٍ الى وزارات الزراعة والصناعة والمعادن والنقل، أكَّد في تقريرٍ أعدَّه عن عمليَّة استيراد الأسمدة والمواد الكيمياويَّة المُستخدمة للأغراض الزراعيَّة، أهميَّة قيام وزارة الزراعة – دائرة التخطيط والمُتابعة بإعادة النظر في الخطط الزراعيَّة مُستقبلاً، والأخذ بنظر الاعتبار طبيعة التربة في المناطق الزراعيَّة المُختلفة ومدى الحاجة للعناصر الكيمياويَّة؛ لزيادة وتحسين الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجيَّة؛ منعاً للتوزيع العشوائي لجرعات الأسمدة.

حالات تعاقد مستعجلة

وأشارالتقريرالمُرسلة نسخٌ منه إلى مكتب رئيس الوزراء ومكاتب وزراء الزراعة والصناعة والمعادن والنقل إلى استمرار وزارة الزراعة في الحصول على الاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة رقم ( 2 لسنة 2014) للسنوات من (2016 – 2019) ، كاشفةً عن شيوع حالات التعاقد بصفةٍ مُستعجلةٍ قبل مُدَّةٍ قصيرةٍ جداً من بداية الموسم الزراعيِّ، وتوفير الأسمدة بعد الزراعة، ممَّا يُفوِّتُ فرصة الاستفادة منها، دون قيام الوزارة بمعالجة الموضوع أو اقتراح حلولٍ، ممَّا يبعث الشك بوجود شبهات تواطؤٍ وفسادٍ تشوب عقود التنفيذ المباشر، فضلاً عن أنَّ هذه الاستثناءات تُفوِّتُ على الوزارة فرصة الحصول على أسعارٍ تنافسيَّةٍ عن إحالة الكميَّة الكليَّة للعقد على شركةٍ مُجهِّزةٍ واحدةٍ دون الحاجة إلى تجزئة العقود إلى عدَّة شركاتٍ.

عقود تُوقَّع خارج البلد !

التقرير رصد أنَّ أغلب العقود المُبرمة مع الشركات يتمُّ توقيعها خارج العراق، على الرغم من أنَّ التفاوض يتمُّ داخل العراق، الأمر الذي يفتح نوافذ لشبهة الفساد تُفوِّتُ المنفعة على البلد في تحقيق الإيرادات عبر مُساعدة الشركات المُتعاقدة على التهرُّب الضريبيِّ؛ (كونها غير خاضعةٍ للتحاسب الضريبيِّ إذا تمَّ التعاقد خارج العراق)، مُستفيدين من نصِّ المادَّة (2) من تعليمات التحاسب الضريبيِّ للعقود المُبرمة بين الجهات العراقيَّة والأجنبيَّة (رقم 2 لسنة 2008)، ولفت إلى أنَّ تحرّيات فريق العمل توصَّلت إلى أنَّ لجان التفاوض مع الشركات المُجهِّزة هي اللجان ذاتها التي تُوفَدُ للخارج لتوقيع تلك العقود.

تسعيرة سماد اليوريا

وأوضح أنَّ وزارة الصناعة والمعادن تُغطي نسبة (30%) من احتياج الموسمين الصيفيِّ والشتويِّ بكميَّةٍ تصلُ إلى (270,000) ألف طنٍّ تُسوَّقُ إلى الشركة العامَّة للتجهيزات الزراعيَّة، علماً أنَّ عدداً من معاملها مُتوقّفةٌ؛ نتيجة الأضرار التي لحقتها جرَّاء سيطرة المجاميع الإرهابيَّة أو عدم وجود موادَّ أوليَّةٍ أو سيولةٍ نقديَّةٍ، وأنَّ أهمَّ المشاكل التي تواجه الوزارة هي التسعيرة الخاصَّة بسماد اليوريا التي تمَّ تخفيضها بنسبة (10%)، على أن تقوم وزارة النفط بتخفيض سعر المتر المكعب من الغاز الجاف المُجهَّز لها، وعدم قيام وزارة النفط بالتخفيض من جانبها، رغم صدور قرارين من مجلس الوزراء بهذا الشأن، ولفت التقرير إلى ضرورة توجيه وزارة النفط بحث إمكانيَّة تخفيض الغاز الجاف المُجهَّز لوزارة الصناعة.

النقل والتسويق وامتلاء المخازن

التقرير كشف أنَّ تعارض عمليَّة نقل الأسمدة بموجب خطَّة التسويق المُتَّـفق عليها بين وزارتي الزراعة والصناعة والمعادن، موضحاً أن ذلك يُعَدُّ من أهمِّ المشاكل التي تواجه وزارة الصناعة التي تتمثَّلُ بنقل أقصى ما يمكن نقله من سماد اليوريا (المنتج أو المُخزَّن)، مما يؤدي إلى تراكمه في مخازن الشركة العـامَّة لصناعـة الأسمدة الجنـوبيَّة وتعرُّضه للتكدُّس والتميع والتصلُّب؛ نتـيجة الظروف الجويَّة، فضلاً عن امتلاء المخازن بالمنتج.
ورصد إلى قيام وزارة الزراعة باستيراد كميَّةٍ من سماد اليوريا وتوجيه شاحنات الناقل لنقله؛ الأمر الذي أدَّى إلى امتلاء مخازن الشركة العامَّة لصناعة الأسمدة الجنوبيَّة بأكثر من (60,000) ألف طنٍّ، ممَّا اضطر الشـركـة إلى تكـسيـره وتسـويـقـه وتـصـريـفـه عـلى مدى ثـلاثـة أعوامٍ، وما زال الخزين المُتراكم المُتوفِّر بحدود (15,000) ألف طنٍّ .

دعم خطوط السكك

وطالب بتقديم الدعم اللوجستيِّ للشركة العامَّة للسكك الحديد؛ لتأهيل خطوطها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لرفع طاقة النقل اليوميِّ مع العمل على مد خـطوطٍ سككيَّةٍ لتـصل إلى مخازن وزارة الزراعـة، ومطالبة وزارة الزراعة بتحديد موقفها من التعاقد مع وزارة النقل – الشركة العامَّة للسكك الحديد؛ لنقل المنتوج المحليِّ من سماد (اليوريا)، مُشيراً إلى وجود توجيهٍ من الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء بهذا الخصوص، وقيام وزارة الزراعة بحصر عمليَّة النقل بوزارة النقل – الشركة العامَّة للنقل البري.

وبيَّـن أنَّ الشركة العامَّة للنقل البريِّ مُتعاقدةٌ ضمناً مع شركة نقلٍ خاصَّةٍ مقابل الحصول على نسبة (6%) من قيمة العقد لمصلحة الشركة العامَّة للنقل البريِّ منذ عام 2005 لغاية الآن، الأمر الذي يُفوِّتُ الفرصة في خلق مبدأ المُنافسة بين الشركات الناقلة.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

محليات

اقتصاد

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
07:03 | 2021-06-21 07:03
07:02 | 2021-06-21 07:02
06:52 | 2021-06-21 06:52
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
الصحة العالمية تعلن انتهاء تفشي فيروس خطير
23.97%
08:45 | 2021-06-19
الصحة العالمية تعلن انتهاء تفشي فيروس خطير
08:45 | 2021-06-19
وفاة فنان مصري مشهور
23.28%
07:32 | 2021-06-19
وفاة فنان مصري مشهور
07:32 | 2021-06-19
بعد مخاوف من تسببه بجلطات دموية.. الصحة تحسم موقفها من لقاح استرازنيكا
13.95%
03:10 | 2021-06-20
بعد مخاوف من تسببه بجلطات دموية.. الصحة تحسم موقفها من لقاح استرازنيكا
03:10 | 2021-06-20
الصحة تصرح بشأن مدة صلاحية لقاحات كورونا وحظر التجوال
13.69%
08:35 | 2021-06-20
الصحة تصرح بشأن مدة صلاحية لقاحات كورونا وحظر التجوال
08:35 | 2021-06-20
ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في العراق
12.64%
05:07 | 2021-06-20
ارتفاع طفيف بأسعار صرف الدولار في العراق
05:07 | 2021-06-20
&quot;حذف الأصفار&quot;.. حديث حكومي عن شرطين لتنفيذ المشروع
12.47%
12:10 | 2021-06-20
"حذف الأصفار".. حديث حكومي عن شرطين لتنفيذ المشروع
12:10 | 2021-06-20
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا في العراق
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Apple
Playstore
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.