المجرم حرق الدار لإخفاء معالمها.. اجرام بغداد تكشف ملابسات جريمة قتل غامضة

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بتاريخ ٢٠٢١/٦/٨ أحيلت الى مكتب مكافحة اجرام الكرادة الأوراق التحقيقية الخاصة بقضية احتراق دار في منطقة الزعفرانية واحتراق ووفاة صاحبة الدار وأبنتها الطفلة ولغموض الحادث، على الفور تم تشكيل فريق عمل تحت اشراف وكيل الوزارة لشؤون الشرطة والانتقال الى محل الحادث واعادة كافة الاجراءات التحقيقية والكشف الموقعي في محل الحادث حيث توفرت القناعة بأن الحادث جنائي".وأضافت المديرية انه "بعد التحري وجمع المعلومات عن بقية افراد العائلة تبين أن المتهم زوج المجنى عليها، وبعد مواجهته بالأدلة الدامغة والبراهين انهار واعترف صراحةً عن قيامه بعملية حرق وقتل المجنى عليهم وذلك لوجود مشاكل عائلية مما دفعه لارتكاب الحادث اعلاه".واشارت المديرية الى انه "تم عرض الكيفية على انظار قاضي التحقيق فقرر توقيف المتهم وفق احكام المادة (406) من قانون العقوبات لينال جزائه العادل".