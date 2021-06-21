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ناحية في نينوى يعاني اهلها "العطش" ومناشدة برلمانية لانقاذها

محليات

2021-06-21 | 07:43
ناحية في نينوى يعاني اهلها "العطش" ومناشدة برلمانية لانقاذها
461 مشاهدة

السومرية نيوز/ بغداد
دعا النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، اليوم الاثنين، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، للتدخل العاجل وتخصيص مبالغ مالية لانقاذ اهالي ربيعة من كارثة انسانية بسبب شحة مياه الشرب في هذه الظروف الصعبة وارتفاع درجات الحرارة.

وقال الشمري في حديث للسومرية نيوز، ان "اهالي مناطق غرب نينوى في ناحية ربيعة والذين يتجاوز عدد سكانها الـ 250 الف نسمة يعانون من العطش في هذا الحر اللاهب نتيجة شحة المياه الصالحة للشرب والتي ادت الى كارثة انسانية في تلك المناطق حيث يضطرون الى شراء مياه الشرب والاستحمام والطبخ من التناكر الجوالة في ظل ظروف معاشية واقتصادية صعبة يعانيها اهالي تلك المناطق".
 
واضاف الشمري، ان "المفارقة في هذه الازمة هي قرب نهر دجلة من مناطقهم بمسافة لا تزيد عن 15 كيلو متر ورغم هذا فهم لا يجدون المياه الصالحة للشرب ويشترون الـ 200 لتر ماء بـ 15 الف دينار رغم الظروف المعاشية الصعبة وهي عوائل منهكة وفقيرة جدا"، لافتا الى ان "رئيس مجلس الوزراء مطالب بالتدخل السريع والمباشر لانقاذ اهالي تلك المناطق من خلال تخصيص مبلغ مالي من ميزانية الطوارئ كي يتم معالجة هذه الازمة الخانقة".

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