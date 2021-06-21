وزارة التربية تتحدث عن آلية الدوام في العام الدراسي المقبل

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، عدم وجود توجه لتأجيل موعد امتحانات الصفوف المنتهية، وفيما كشفت عن آلية الدوام المدمج للعام الدراسي القادم.

وقال وكيل وزارة التربية فلاح القيسي في تصريحات للوكالة الرسمية تابعتها السومرية نيوز، إنه "لا يوجد توجه لتأجيل امتحانات الصفوف المنتهية، ولا يمكن ذلك، والموعد ثابت".

وأضاف أن "الفترة التي حددت من قبل الوزارة كافية لاستعداد الطلاب للامتحانات"، مبيناً أن "الوزارة عملت على تكييف المناهج، ووضعت الجدول قبل مدة من الزمن، لذلك على الطلبة الاستعداد للامتحان".

وأشار إلى أن "هناك خطة لدى وزارة التربية لتكثيف وتدريس المراحل الاولى في الابتدائية، لان لم يأخذوا كفايتهم من المنهاج"، مؤكداً "سيتم اصدار تعليمات جديدة من قبل الوزارة بما يخص المراحل الابتدائية".

وفيما يخص توقيت بدأ العام الدراسي القادم، أوضح أن "العام الدراسي القادم سيبدأ في شهر تشرين الاول المقبل بالنسبة للطلبة، أما ملاكات الوزارة تربوية والتدريسية سيكون في الاول من ايلول".

ولفت إلى أنه "في حال كانت الظروف الصحية جيدة، سيكون التعليم مدمج بين الحضوري والالكتروني".

وبين أن "هنالك خطة بين وزارتي الصحة والتربية للتثقيف حول اخذ اللقاح، فضلا عن وجود تنسيق مع اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشأن ذلك".

وبشأن المحاضرين، اوضح القيسي ان "وزارة التربية اكملت جميع الاجراءات المتعلقة كما ان وزارة المالية حددت جدولاً لتعميمه على مديريات التربية لإكماله باسراع وقت".