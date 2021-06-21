بالوثيقة .. اعفاءات بالجملة تطال مسؤولين في ذي قار

اعفى محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي، اليوم الاثنين، عدد من مسؤولي المحافظة وعين بدل عنهم مؤقتا لحين تسمية مسؤولين جدد في مناصب مهمة في المحافظة.

فيما يلي نص الوثيقة:



