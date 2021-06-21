الامانة العامة تصدر اربعة توصيات بشأن تأهيل مداخل بغداد

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، للوكالة الرسمية، إن "اللجنة المختصة بمتابعة وتنفيذ إجراءات تأهيل وتطوير مداخل العاصمة بغداد وشوارعها، أوصت بإدراج وزارة التخطيط للمشروع ضمن الموازنة الاستثمارية قبل نهاية الشهر الحالي".وأضاف مجيد، أن "اللجنة أوصت أيضاً، بتوجيه محافظة بغداد دعوة مباشرة للشركات المحلية والأجنبية صاحبة الاختصاص من أجل المباشرة بالمشروع، واستحداث قسم بلدي لكل مدخل، إضافة إلى أن تكون أولوية تنفيذ المشروع للبوابات ومن ثم للطرق المتصلة بها".وفي وقت سابق، وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالمباشرة الفورية لصيانة وتأهيل مداخل بغداد وطرقها، وضرورة قيام الجهات ذات العلاقة، بتنفيذ التوصيات الخاصة التي صادقت عليها اللجنة المختصة بـ"متابعة وتنفيذ إجراءات تأهيل وتطوير مداخل العاصمة بغداد وشوارعها".