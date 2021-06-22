الكهرباء تكشف عن إجراءاتها بشأن حماية أبراج نقل الطاقة

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته السومرية نيوز، إن "الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات، شملت مخاطبات رسمية لوزارتي الدفاع والداخلية ومناشدات للقوات الماسكة للأرض، بضرورة توفير الحماية اللازمة للأبراج الناقلة للطاقة"، لافتاً الى أن "وزير الكهرباء طالب مديرية حماية الطاقة بتوفير الإجراءات اللازمة من خلال ربط الكاميرات الحرارية على مسارات الخطوط الناقلة للطاقة".وتابع أن "الوزارة اجتمعت مع وجهاء العشائر والمختارين في المناطق التي تشهد تواجد أبراج، بالإضافة إلى الدوائر التابعة للمحافظات والأقضية والنواحي، من أجل حثهم على حماية الخطوط والبنى التحتية والاستراتيجية التابعة للكهرباء".من جانب آخر أكد موسى أن "الوزارة تعمل بحسب توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بشأن التعاون مع شركة سيمنز، على استكمال المرحلة الأولى من العمل التي تتضمن تنفيذ منظومات التبريد الخاصة بمحطات الإنتاج، فضلاً عن تعديل خطة العمل في المرحلة الثانية والاعتماد على الطاقة الشمسية ،وكذلك على الطاقة النظيفة والمتجددة".