برلماني يحذر من كارثة قريبة ويدعو لمكاشفة الشعب العراقي بحقيقتها

وقال البديري في حديث للسومرية نيوز، اننا "سبق لنا وأن حذرنا من كارثة مائية ستصيب البلد بالشلل وتؤدي الى ما لا يحمد عقباه بحال الاستمرار بالحلول الترقيعية وعدم التحرك باتجاه ايران وتركيا لإيجاد حل دائم وجذري لمشكلة حصص العراق المائية"، مبينا انه "للاسف الشديد فكل ما حصل هو أحاديث وبيانات ووعود لا تسمن ولا تغني من جوع، ولم يتم الاستماع إلى تحذيراتنا بل على العكس من ذلك قللوا من أهميتها".واضاف البديري، ان "انتهاء الموسم الزراعي خفف من حجم الكارثة بسبب عدم وجود الحاجة الى مياه للري، ورغم هذا فان هنالك العديد من مناطق الوسط والجنوب اصبحت تعاني من شحة مياه الاسالة الصالحة للشرب"، لافتا الى انه "مع ارتفاع درجات الحرارة وقرب انطلاق الموسم الزراعي الجديد فان العراق مقبل على كارثة ستكون عواقبها كبيرة جدا بحال عدم تداركها والتحرك الفوري بكل الاوراق الممكنة على الجانب التركي والايراني".وأكد أن "الفترة المقبلة بحال بقاء الوضع على ما هو عليه فمعناه الحكم المسبق بفشل الموسم الزراعي، وانعدام مياه الاسالة عن 80% من مناطق الوسط والجنوب وهلاك الثروة الحيوانية والزراعية وتوقف محطات الكهرباء لعدم وجود المياه الكافية للتبريد"، مشددا على "اهمية مكاشفة الشعب العراقي بحقيقة الازمة والتعامل بشفافية معها والتحرك الفوري والعاجل واتخاذ اجراءات عاجلة و فعلية لإنقاذ ما يمكن انقاذه بعيدا عن الحلول الترقيعية والوعود الكاذبة او الاعتماد على خزين استراتيجي لن يكفي لعام واحد او أقل".