توضيح من وزارة التخطيط بشأن الرقم الوظيفي

أنجز الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط أكثر من مليونين و600 ألف قيد خاص بالرقم الوظيفي، مشيراً إلى تنفيذ ثلاثة مسوح احصائيَّة ضخمة هذا العام ضمن الخطة السنوية.

وقالت مديرة العلاقات والاعلام في الجهاز نداء عبد الله في تصريحات للصحيفة الرسمية تابعتها السومرية نيوز، إنَّ "الجهاز يعمل على اعداد قواعد البيانات ومتابعة تسلم تدقيق الرقم الوظيفي وانجاز قيود الرقم الوظيفي مع نظام برمجي للتدقيق واعمال هندسة النظم في توطين رواتب الموظفين وتصميم الاستمارات الالكترونية على الاجهزة اللوحية وتدريب العاملين على نظام الارشفة الالكترونية".

واضافت أنَّ "المسوح الاحصائية التي عادةً ما تكون بالعينة، تهدف إلى توفير مؤشرات حقيقية غالبا ما تكون أقرب للواقع، اذ تخدم تلك المؤشرات أغراض البحث العلمي والمؤسسات الحكومية والتي تعتمد عليها في وضع خططها السنوية لتوفير الخدمات للمواطنين".

وبينت عبد الله أنَّ "المعلومة تستقصى من الاسر والمصانع والمحال التجارية والصناعية والمستشفيات والمدارس والجامعات وباقي المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي معظمها تشمل محافظات العراق بضمنها إقليم كردستان".

وتابعت أنَّ "المسوح الاحصائية توفر رؤية وطنية واضحة تعتمد الواقع الفعلي وما يحمله الواقع من قضايا معقدة ومتشابكة، اذ تميزت خطة عمل الجهاز المركزي للإحصاء، لهذا العام بتنفيذ ثلاثة مسوح احصائية ضخمة باستعمال الاجهزة اللوحية والهواتف الذكية والاستمارة الإلكترونية ومنها المسح المتكامل للأوضاع الاجتماعية والصحية للمرأة في العراق، ومسح الخصائص الاقتصادية والاجتماعية للأسرة المعيشية ومسح القوى العاملة، فضلا عن مسوح متخصصة أخرى، منها مسح كلفة تشغيل سيارات الاجرة والقطاع الخاص واحتساب المؤشر المركب للسكان والتنمية وفقا لأسس علمية رصينة تحرص على مواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتهيئة البيانات والمؤشرات الإحصائية اللازمة لرسم الخطط والسياسات المستقبلية والتنموية".

وأكدت أنَّ "الجهاز لم يغفل عن أثر جائحة كورونا في الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسرة في العراق، اذ اعد دراسة معمقة عن اثرها في الاسرة والمجتمع".