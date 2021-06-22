التربية تحدد ضوابط الترشيح للقبول في مدارس الموهوبين للعام الدراسي 2021 - 2022

أعلنت وزارة التربية، ضوابط الترشيح لدخول الاختبارات التشخيصية للقبول في مدارس الموهوبين للعام الدراسي 2021 - 2022 للصف الرابع الابتدائي والصف الاول المتوسط.

وقالت المشرف العام على مدارس الموهوبين في العراق، الدكتورة وصال محمد جبر، في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "ضوابط التقديم على مرحلة الرابع الابتدائي في محافظات (بغداد والانبار والنجف الاشرف ونينوى وميسان والبصرة وذي قار) تنص على حصول التلميذ على درجات لا تقل عن 10/10 لكل من مواد العلوم والرياضيات واللغة العربية للصفوف الاول والثاني والثالث الابتدائي".

وأضافت جبر، "اما فيما يخص التقديم للصف الاول المتوسط للمحافظات (ميسان ، ذي قار) فهو حصول الطالب على درجات لا تقل عن 100% لكل من مادتي العلوم والرياضيات وبمجموع عام لا يقل عن ( 485) للصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2020-2021، وحصول الطالب على درجات لا تقل عن 97% لكل من مادتي العلوم والرياضيات للصف الخامس الابتدائي للعام الدراسي 2019-2020".

وذكرت الوزارة ان "باب التقديم سيكون عبر الاستمارة الالكترونية الخاصة بكل محافظة، وستقوم هيأة رعاية الموهوبين بإطلاق روابط الاستمارات الخاصة بالتقديم على الاختبارات التشخيصية للقبول في (مدارس الموهوبين) للعام الدراسي 2021 - 2022 للصف الرابع الابتدائي والصف الاول المتوسط ، علماً ان التقديم سوف يبدأ يوم الاحد الموافق 27/6/2021 وينتهي لغاية يوم السبت المصادف 24/7/2021".