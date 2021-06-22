احباط محاولة تهريب لـ"دراجات نارية" وادوات احتياطية في ميناء ام قصر

وذكرت الهيأة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الهيأة وبالتعاون والتنسيق المشترك مع مركز الكمرك في منفذ ميناء ام قصر الشمالي تمكنت من ضبط حاويتين تحتويان على دراجات نارية وأدوات احتياطية مخبأة خلف البضاعة الرئيسية معدة للتهريب".وفي سياق متصل اشار البيان الى أنه " تم ضبط حاوية تحتوي على ملابس مستعملة لا يسمح باستيرادها بمعلومات من جهاز المخابرات الوطني".