لجنة برلمانية تطالب بإلغاء "التطبيقي والإحيائي" وتشريع قانون يتعلق بالتعليم

وقال الخالدي في مؤتمر صحافي، حضره مراسل السومرية نيوز، "ندعو مجلس النواب للاسراع بتشريع قانون التعليم الموازي و تخفيض الأجور العالية المفروضة على الطلاب الملتحقين بهذا النوع من التعليم حيث فرضت المعدلات المرتفعة التي تحققت في الأعوام السابقة الى تحوّل الكثير من الطلبة إلى نظام التعليم الموازي ليتمكنوا من الالتحاق بالاختصاصات الطبية و الهندسية و فروعها".وأضاف، أن "أجور نظام التعليم الموازي تبلغ في بعض الاحيان إثنا عشر مليون دينار للسنة الواحدة وهي مبالغ باهضة ومقاربة لأجور التعليم الأهلي لذا ندعو للإسراع بإقرار قانون التعليم الموازي وإلغاء الأجور المفروضة على الطلبة خلال السنة الحالية وحتى الشروع بإقرار القانون أو التوجه لجعلها أجور رمزية منصفة لذوي الدخل المحدود".وطالب، وزارة التربية "بالإسراع بإلغاء نظام التطبيقي والاحيائي الخاص بالدراسة الإعدادية اذ ان هذا النظام ادى الى ان يتجه الطلبة الى التعليم الموازي ، سيما مع قرار البرلمان السابق والقاضي بإلغاء هذا النظام المجحف بحق الطلبة و وأولياء الامور في ذات الوقت".