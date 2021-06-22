النفط تفتح باب التقديم على الأجر اليومي

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "استناداً إلى قرار مجلس الوزراء بتشغيل الأجراء اليومين، فان وزارة النفط تدعو ذوي الاختصاصات الهندسية إلى التقديم عبر النافذة الإلكترونية اعتباراً من 27 حزيران 2021".وأضافت، أنه "بهدف تسريع الاجراءات الادارية للمتقدمين للعمل باجر يومي ، واستناداً الى توجيه وزير النفط تقرر ان يكون موعد التقديم للعمل بصفة اجر يومي من ذوي الاختصاصات الهندسية اعتباراً من تاريخ 2021/6/27 بدلاً عن تاريخ 2021/7/1 وسيكون التقديم عبر الموقع الالكتروني لوزارة النفط وعلى الرابط الالكتروني الذي سوف يتم الاعلان عنه بالتاريخ المذكور اعلاه ، وتم تحديد فترة التقديم بفترة اقصاها عشرة ايام من تاريخ نشر الرابط الالكتروني".