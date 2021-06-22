العدل تفتتح مجمع دوائر عدلية في الديوانية: سيقدم أفضل الخدمات

أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن افتتاح مجمع الدوائر العدلية في محافظة الديوانية، فيما أشارت إلى أن ذلك المجمع سيقدم أفضل الخدمات.
وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن وزيرها "سالار عبد الستار محمد افتتح، اليوم الثلاثاء، مجمع الدوائر العدلية في محافظة الديوانية، والذي يضم المجمع دوائر الكاتب العدل والتسجيل العقاري والتنفيذ والقاصرين، ويأتي هذا الافتتاح لتقليل العبء عن كاهل المواطن وتسهيل عملية إنجاز كافة المعاملات ومتابعتها بشكل أفضل، بحضور محافظ الديوانية".
واكد الوزير، خلال حفل الافتتاح، أن "هذا المجمع يعد واحد من سلسلة الأعمال التي تقدمها وزارة العدل الى المواطنين لتقديم أفضل الخدمات لهم من خلال تبسيط الاجراءات لتمكين من إنجاز معاملاتهم خدمة للصالح العام، مشيراً إلى ان الوزارة اتخذت طريقاً نحو التقدم والتطوير المستمر لتقديم افضل الخدمات بعد ما كان مجمع الدوائر العدلية في المحافظة متوقفاً للعمل للفترة وجيزة حيث تم تنفيذ اعادة العمل بجهود حثيثة وافتتاحه خدمة لاهالي المحافظة".
وأشار إلى ان "الوزارة مستمرة في خططها من اجل بناء المجمعات في كافة المحافظات المتبقية بهدف تخفيف زخم المعاملات الحاصلة في المناطق ذات معدالت النمو السكانية".