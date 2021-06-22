العدل تفتتح مجمع دوائر عدلية في الديوانية: سيقدم أفضل الخدمات

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن وزيرها "سالار عبد الستار محمد افتتح، اليوم ‏الثلاثاء، مجمع الدوائر العدلية في محافظة الديوانية، والذي يضم ‏المجمع دوائر الكاتب العدل والتسجيل العقاري والتنفيذ والقاصرين، ‏ويأتي هذا الافتتاح لتقليل العبء عن كاهل المواطن وتسهيل عملية ‏إنجاز كافة المعاملات ومتابعتها بشكل أفضل، بحضور محافظ ‏الديوانية".واكد الوزير، خلال حفل الافتتاح، أن "هذا المجمع يعد ‏واحد من سلسلة الأعمال التي تقدمها وزارة العدل الى المواطنين ‏لتقديم أفضل الخدمات لهم من خلال تبسيط الاجراءات لتمكين من ‏إنجاز معاملاتهم خدمة للصالح العام، مشيراً إلى ان ‏الوزارة اتخذت طريقاً نحو التقدم والتطوير المستمر لتقديم افضل ‏الخدمات بعد ما كان مجمع الدوائر العدلية في المحافظة متوقفاً ‏للعمل للفترة وجيزة حيث تم تنفيذ اعادة العمل بجهود حثيثة ‏وافتتاحه خدمة لاهالي المحافظة".وأشار إلى ان "الوزارة مستمرة في خططها من ‏اجل بناء ‏المجمعات في كافة المحافظات المتبقية بهدف تخفيف ‏زخم ‏المعاملات الحاصلة في المناطق ذات معدالت النمو السكانية‎".