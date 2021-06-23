النقل تطرح مشروع سككي جديد للاستثمار

وقال مدير الشركة العامة للسكك الحديد طالب جواد الحسيني في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته السومرية نيوز، إن "الوزارة استكملت جميع الدراسات الفنية والجدوى الاقتصادية لطرح مشروع خط سكة حديد الفاو- فيشخابور للاستثمار، إذ سيتضمن المشروع تشغيل وبناء شبكة للسكك الحديد تمتد من مدينة الفاو نحو منطقة فيشخابور في محافظة دهوك ومن ثم نقطة الربط مع تركيا، لربط قارة آسيا بأوروبا".ولفت الى أن "الوزارة تعمل جاهدة لتفعيل الربط السككي مع دول الجوار لما له من أهمية اقتصادية ستنعكس على الحركة التجارية ونقل المسافرين".وأضاف الحسيني أن "النقل تعمل على تنفيذ مشاريعها من خلال المنح الدولية أو القروض أو الاستثمار لكون المبالغ المخصصة للوزارة ضمن الموازنة العامة غير كافية للشروع بتنفيذ مثل هذه المشاريع التي تتطلب موازنات خاصة".واشار إلى أن "العراق يمتلك موقعاً جغرافياً مميزاً للربط بين القارات، كما أن طبيعة منافذه الحدودية تسهل عمليات الربط والتبادل التجاري".