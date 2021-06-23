التعليم تحدد الفئات المشمولة بالتقديم للدراسات العليا وموعد الامتحان التنافسي

دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " الوزارة قررت اعتماد تاريخ السادس من تموز المقبل موعدا لأداء الامتحان التنافسي في جميع التخصصات، فيما يعدل موعد إعلان نتائج القبول الأولي الى تاريخ 10/7/2021".واضافت انه "ستبدأ بعد ذلك مدة تقديم الاعتراضات وإعلان القبول النهائي وإصدار الأوامر الجامعية والإبقاء على توقيت المباشرة بالدراسة في التاسع عشر من أيلول المقبل".