التخطيط تكشف عن نظام للموارد البشرية ورواتب موحدة للدولة

أعدّ الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط، اليوم الاربعاء، نظاما للموارد البشرية ورواتب موحدة للدولة.

وقالت مديرة العلاقات العامة والإعلام في الجهاز نداء عبد الله في تصريحات للصحيفة الرسمية تابعتها السومرية نيوز، إن "اجتماعاً ترأسه رئيس الجهاز الدكتور ضياء عواد كاظم للفريق المعني بالنظام الذي يعد أحد فرق لجنة الأمر الديواني 22 لسنة 2020 الخاصة بتنشيط وإدارة النشاط الحكومي باتجاه الحكومة الإلكترونية، أكد فيه كاظم تضافر جهود الوزارات مع الجهاز في العمل على إعداد نظام الموارد البشرية ورواتب موحدة للدولة".

وأضافت أن "هذا النظام يمكن من خلاله تجميع بيانات العاملين في جميع المؤسسات الحكومية بقاعدة تشاركية وطنية، والاطلاع على تفاصيل العمل التطبيقي وإعداد وثيقة المتطلبات ومعرفة طبيعة البيانات وما تقدمه قاعدة البيانات التي تخدم توجهات الدولة في أتمتة الأعمال كافة".

وبينت عبد الله أن "الاجتماع تضمن عروضاً تفصيلية عن الأنظمة المعدة للموارد البشرية وتنظيم عمل الأقسام في الوزارات ومنها الإجازات وكتب الشكر والترفيعات والعلاوات".