الاطاحة بعصابة تبتز المواطنين وتساومهم بمبالغ مالية في ميسان

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "من خلال متابعة عناصر الجريمة المنظمة والعصابات الخارجه عن القانون وبعد ورود بلاغ من احد المواطنيين بأستهداف منزله بواسطة رمانة يدوية وعلى اثر الاخبار تم استحصال الموافقات القضائية، فيما تم تشكيل فريق عمل مختص من قبل مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ومن خلال تكثيف الجهد الاستخباري ومقاطعة المعلومات القي القبض على ثلاثة متهمين صادرة بحقهم مذكرة قبض وفق أحكام المادة (٤/ ارهاب)".واضافت انه "بعد التعمق بالتحقيق اعترفوا بقيامهم أستهداف منزل المشتكي ومنازل اخرى بهدف التهديد والابتزاز وذلك لمساومتهم بدفع مبالغ مالية مقابل عدم المساس بهم".واشارت الوكالة الى أن "المتهمين، صدقت اقوالهم ابتدائيا وقضائيا وتم اتخاذ بحقهم كافة الاجراءات القانونية اصوليا".