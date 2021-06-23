بالصور: حملة إنسانية لإيصال الماء الصالح للشرب في مناطق جنوب بغداد

تتضافر جهود الأجهزة الأمنية من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية ولليوم الثالث على التوالي، في إطلاق حملة إنسانية لإيصال الماء الصالح للشرب (في مناطق: المدائن، والتأميم، وحي الوحدة، والنهروان) جنوبي بغداد.

وقالت قيادة عمليات بغداد في بين ورد للسومرية نيوز، ان "تشكيلات الجيش والفرقة الأولى شرطة اتحادية سخرت أسطول من العجلات الحوضية لإنجاح هذه الحملة التي تهدف إلى إعانة أبناء المناطق التي تعاني من نقص في الماء تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة".

واضاف البيان، ان "الحملة قد لاقت استحسان المواطنين من أهالي المنطقة بما تقدمه قطعات الجيش والشرطة الاتحادية من مساهمة سباقة في جوانب خدمية وإنسانية تعزز أواصر العلاقة والتعاون مع المواطنين إضافة إلى واجبها في حفظ الملف الأمني وفرض هيبة الدولة والقانون".