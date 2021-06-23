ضبط كمية كبيرة من الحشيشة و3600 حبة "كبتاكون" في ميسان

اعلنت مديرية مكافحة المخدرات، اليوم الاربعاء، ضبط (18) كغم حشيشة و(3600) حبة كبتاكون في محافظة ميسان.

وذكرت المديرية في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزها تمكنت من ضبط (18) كغم حشيشة و(3600) حبة كبتاكون في محافظة ميسان".